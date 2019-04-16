Mulher de 18 anos é presa carregando cocaína em pacote de fralda

Uma passageira de 18 anos foi presa com 1,5 kg de pasta base de cocaína escondida em pacotes de fraldas. O caso aconteceu na tarde de ontem (15), em Corumbá, distante 419 quilômetros de Campo Grande.

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) fazia rondas no km 765 da BR-262, quando abordou uma van Renault/Master que seguia para Campo Grande. Durante as entrevistas, a jovem que viajava com a filha de 2 anos demonstrou nervosismo com a presença da polícia.

Em revista às bagagens, a equipe encontrou dois tabletes de pasta base de cocaína escondidos dentro de um pacote de fraldas que pertencia a passageira. Questionada, a mulher confessou que pegou entorpecente em Puerto Quijarro, na Bolívia. Ela receberia R$ 1 mil para entregar a droga em Campo Grande. A jovem foi presa em flagrante e encaminhada à Polícia Federal. A filha dela foi entregue ao Conselho Tutelar da cidade.