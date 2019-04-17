Homem agride mulher para roubar bicicleta e R$ 1.800 em Aquidauana

Homem de 47 anos foi preso em flagrante pela Polícia Civil na tarde de ontem, em Aquidauana, depois de agredir uma jovem e roubar R$ 1.800 dela.

A vítima informou que seguia pela Rua Duque de Caxias empurrando a bicicleta porque um dos pneus estava furando, quando por volta das 16 horas foi abordada pelo suspeito.

O homem começou a agredi-la e tomou a bicicleta dela e o dinheiro. Ela denunciou o caso e ele, morador no Ovídio Costa, acabou preso. A polícia não divulgou se o dinheiro foi recuperado.