Homem agride mulher para roubar bicicleta e R$ 1.800 em Aquidauana

Aquidauana
Homem de 47 anos foi preso em flagrante pela Polícia Civil na tarde de ontem, em Aquidauana, depois de agredir uma jovem e roubar R$ 1.800 dela.
A vítima informou que seguia pela Rua Duque de Caxias empurrando a bicicleta porque um dos pneus estava furando, quando por volta das 16 horas foi abordada pelo suspeito.
O homem começou a agredi-la e tomou a bicicleta dela e o dinheiro. Ela denunciou o caso e ele, morador no Ovídio Costa, acabou preso. A polícia não divulgou se o dinheiro foi recuperado.
Investigação
Homem foi localizado pela Deam na Avenida Mato Grosso; vítima, de 20 anos, relatou ter sido impedida de sair do veículo
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS