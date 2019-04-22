Adolescente foi apreendido com 500 pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam na manhã desta segunda-feira, por volta das 9h, um adolescente de 17 anos em um veículo GM Monza branco, com placas de Campo Grande carregado com 500 pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai.

A apreensão ocorreu durante uma abordagem do policiamento para fiscalização na região de Maracaju. O Adolescente não portava documentos pessoais e disse que pegou o veículo já carregado em Ponta Porã e que foi contratado para transportar a carga até a cidade de Sidrolândia.

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia de Polícia Civil de Maracaju, onde o adolescente será ouvido e liberado para familiares ou para uma equipe do Conselho Tutelar local. (Com assessoria)