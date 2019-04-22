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Semana Santa

Durante operação, Polícia Militar Roviária autua 30 motoristas por infração de trânsito

Thailla Torres

Publicado em 22/04/2019 às 17:12

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O Batalhão de Polícia Militar Rodoviária (BPMRv) divulgou balanço das operações no período de 18 a 22 de abril, da Semana Santa 2019 nos quase 15 mil quilômetros de rodovias de Mato Grosso do Sul.

Neste período foram abordados 3.059 veículos e 300 motoristas foram autuados. Também foram registrados sete acidentes de trânsito com 13 vítimas, sendo três fatais e 10 feridos. Também foram recolhidas 14 CNHs, 154 quilos de maconha e 850 pacotes de cigarros contrabandeados foram apreendidos.

A Polícia Militar Rodoviária ainda desenvolveu 152 blitz de trânsito em diversos pontos das rodovias estaduais.

 

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