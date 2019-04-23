Em 8 horas, PM prende dois motoristas embriagados em Bonito

Nesta segunda-feira, policiais da 1ª Companhia Independente de Polícia Militar de Bonito prenderam duas pessoas que dirigiam embriagadas pelas ruas da cidade.

Os PMs abordaram um Uno de cor prata na Rua Joana Sorta na Vila Donaria. Eles solicitaram os documentos,, mas o condutor de 30 anos relatou de pronto que não era habilitado.

Como estava em visível estado de embriaguez, ele realizou o teste de etilômetro (bafômetro) que resultou em crime de trânsito, motivo peloa qual recebeu voz de prisão dos policiais.

Outro fato ocorreu nesta terça-feira (23) na Rua Coronel Pilad Rebua na área central da cidade. A equipe estava em patrulhamento, quando nessa rua pela contramão de direção trafegava uma moto Honda Fan de cor vermelha e que vinha em direção da viatura policial de tal modo que quase houve uma colisão entre ambos.

Portanto, os policiais procederam à abordagem no motociclista, e foi notado que ele estava em visível estado de embriaguez e por isso o homem de 27 anos realizou o teste de etilômetro, resultando em crime de trânsito, sendo preso pela equipe policial. Os autores em tela foram conduzidos à delegacia de Polícia Civil para as providências que o caso requer.