Ladrão morre em troca de tiro com a polícia após fazer mulher de empresário refém

Policial
Após fazer a mulher de um empresário refém, nesta segunda-feira (22), em Três Lagoas – a 338 quilômetros de Campo Grande- um ladrão morreu em uma troca de tiros com a polícia.
Ancelmo de Souza Diniz de 38 anos, morreu ao tentar fugir com o carro da vítima e os objetos roubados da residência, joias, dinheiro, celular. Ele não obedeceu a ordem de parada dos militares.
Segundo o site JP News, Ancelmo invadiu a casa do empresário e fez a mulher dele refém a agredindo. Ele fugiu e durante a perseguição houve a troca de tiros, sendo que o bandido foi morto com três tiros. Ele tinha passagens pela polícia por porte de arma. Um revólver calibre 38 foi encontrado no carro junto do ladrão.
Investigação
Homem foi localizado pela Deam na Avenida Mato Grosso; vítima, de 20 anos, relatou ter sido impedida de sair do veículo
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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