Ladrão morre em troca de tiro com a polícia após fazer mulher de empresário refém

Após fazer a mulher de um empresário refém, nesta segunda-feira (22), em Três Lagoas – a 338 quilômetros de Campo Grande- um ladrão morreu em uma troca de tiros com a polícia.

Ancelmo de Souza Diniz de 38 anos, morreu ao tentar fugir com o carro da vítima e os objetos roubados da residência, joias, dinheiro, celular. Ele não obedeceu a ordem de parada dos militares.

Segundo o site JP News, Ancelmo invadiu a casa do empresário e fez a mulher dele refém a agredindo. Ele fugiu e durante a perseguição houve a troca de tiros, sendo que o bandido foi morto com três tiros. Ele tinha passagens pela polícia por porte de arma. Um revólver calibre 38 foi encontrado no carro junto do ladrão.