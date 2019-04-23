Policiais militares de Jardim recuperam carro que foi furtado em Goiânia

Região
Policiais militares recuperaram na tarde desta segunda-feira, na região de Boqueirão, um veículo que havia sido furtado em Aquidauana.
Durante policiamento, a equipe deu ordem de parada ao motorista do carro Honda WR-V de cor prata e placas de Campo Grande. O condutor não acatou a ordem e tentou fugir sentido Bela Vista, em seguida o motorista fugiu pela mata.
A polícia constatou que a placa era falsa e o veículo foi furta em Goiânia (GO).
O veículo recuperado foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil em Jardim.
Investigação
Homem foi localizado pela Deam na Avenida Mato Grosso; vítima, de 20 anos, relatou ter sido impedida de sair do veículo
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS