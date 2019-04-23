Policiais militares de Jardim recuperam carro que foi furtado em Goiânia

Policiais militares recuperaram na tarde desta segunda-feira, na região de Boqueirão, um veículo que havia sido furtado em Aquidauana.

Durante policiamento, a equipe deu ordem de parada ao motorista do carro Honda WR-V de cor prata e placas de Campo Grande. O condutor não acatou a ordem e tentou fugir sentido Bela Vista, em seguida o motorista fugiu pela mata.

A polícia constatou que a placa era falsa e o veículo foi furta em Goiânia (GO).

O veículo recuperado foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil em Jardim.