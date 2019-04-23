Três pessoas com mandados de prisão foram encontradas pela PM de Aquidauana

Aquidauana
Três pessoas que possuíam “pendências com a Justiça” foram presas em Aquidauana durante abordagem da Polícia Militar.
O primeiro caso foi no dia 19 de abril. Uma mulher de 23 anos foi presa no Bairro Nova Aquidauana com um mandado de prisão expedido pela Justiça Brasileira.
No dia seguinte, um homem de 49 anos foi preso durante abordagem no Bairro São Cristóvão, ele estava foragido.
No mesmo bairro, uma terceira pessoa foi presa, um homem de 37 anos. Todos foram levados à Delegacia de Polícia.
Investigação
Homem foi localizado pela Deam na Avenida Mato Grosso; vítima, de 20 anos, relatou ter sido impedida de sair do veículo
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS