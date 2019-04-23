Três pessoas com mandados de prisão foram encontradas pela PM de Aquidauana

Três pessoas que possuíam “pendências com a Justiça” foram presas em Aquidauana durante abordagem da Polícia Militar.

O primeiro caso foi no dia 19 de abril. Uma mulher de 23 anos foi presa no Bairro Nova Aquidauana com um mandado de prisão expedido pela Justiça Brasileira.

No dia seguinte, um homem de 49 anos foi preso durante abordagem no Bairro São Cristóvão, ele estava foragido.

No mesmo bairro, uma terceira pessoa foi presa, um homem de 37 anos. Todos foram levados à Delegacia de Polícia.