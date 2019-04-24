Agente penitenciário morre a tiros em Pedro Juan Caballero

Execução
Crime aconteceu na manhã desta quarta-feira, no Bairro Jardim Aurora
Um agente penitenciário identificado como Duilio Florenciani Gonzalez, foi morto a tiros na manhã desta quarta-feira (24), em Pedro Juan Caballero, a 331 quilômetros de Aquidauana.
O crime, conforme o Porã News ocorreu por volta das 6h, no bairro Jardim Aurora. A vítima foi atingida com sete disparos de pistola do calibre 9 mm.
Os tiros atingiram o agente quando ele se deslocava ao seu local de trabalho, na Penitenciária Regional de Pedro Juan.
Investigação
Homem foi localizado pela Deam na Avenida Mato Grosso; vítima, de 20 anos, relatou ter sido impedida de sair do veículo
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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