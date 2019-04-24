Agente penitenciário morre a tiros em Pedro Juan Caballero

Um agente penitenciário identificado como Duilio Florenciani Gonzalez, foi morto a tiros na manhã desta quarta-feira (24), em Pedro Juan Caballero, a 331 quilômetros de Aquidauana.

O crime, conforme o Porã News ocorreu por volta das 6h, no bairro Jardim Aurora. A vítima foi atingida com sete disparos de pistola do calibre 9 mm.

Os tiros atingiram o agente quando ele se deslocava ao seu local de trabalho, na Penitenciária Regional de Pedro Juan.