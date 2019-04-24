Ciclistas encontram veículo acidentado na BR-060, em Sidrolândia

Ciclistas que transitavam pela rodovia BR-060, em Sidrolândia, na manhã desta quarta-feira, encontraram um veículo Citröen acidente fora da pista, dentro da vegetação.

Segundo o site Sidrolândia News, as testemunhas perceberam que o automóvel estava avariado, mas não havia no local nenhuma vítima nem marcas de sangue.

Diante dos fatos, a polícia foi acionada e o caso é apurado.