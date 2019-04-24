Ciclistas encontram veículo acidentado na BR-060, em Sidrolândia

Acidente
Ciclistas que transitavam pela rodovia BR-060, em Sidrolândia, na manhã desta quarta-feira, encontraram um veículo Citröen acidente fora da pista, dentro da vegetação.
Segundo o site Sidrolândia News, as testemunhas perceberam que o automóvel estava avariado, mas não havia no local nenhuma vítima nem marcas de sangue.
Diante dos fatos, a polícia foi acionada e o caso é apurado.
Investigação
Homem foi localizado pela Deam na Avenida Mato Grosso; vítima, de 20 anos, relatou ter sido impedida de sair do veículo
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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