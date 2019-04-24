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Política

Deputado levará à Tereza Cristina requerimento sobre prazo de financiamento agrícola

Os deputados estaduais em MS vão apresentar requerimento à ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Thailla Torres

Publicado em 24/04/2019 às 14:24

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Os deputados estaduais em MS vão apresentar requerimento à ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), Tereza Cristina, pedindo que o governo federal reavalie a resolução que reduziu o prazo de pagamento de financiamento concedido aos produtores de mandioca.

Conforme a resolução 4.709, de 31 de janeiro de 2019, do Ministério da Fazenda, o prazo de pagamento de financiamento passou de dois anos para um ano. O requerimento para reverter a determinação foi apresentado pelo deputado Renato Câmara (MDB) e aprovado por unanimidade na sessão de hoje na Assembleia Legislativa.

O requerimento será levado amanhã pelo deputado Marcio Fernandes (MDB) a Brasília, para que Tereza Cristina possa interceder e negociar com o Ministério da Fazenda.

Câmara disse que o prazo reduzido pode inviabilizar a produção em MS, já que o ciclo demora de 14 a 20 meses. Nesse período, os produtores financiam recursos para insumo, arrendamento das terras e maquinário e, caso o prazo de pagamento de um ano seja mantido, o produtor não terá como pagar.

Segundo informações do deputado, são oito mil produtores em Mato Grosso do Sul. Dados da Embrapa indicam produção de 690 mil toneladas da raiz em área de 31.805 hectares.

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