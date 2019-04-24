PF faz ação contra contrabandistas de cigarro em MS e MG

A Delegacia da Polícia Federal em Naviraí, com o apoio da Delegacia da Polícia Federal em Divinópolis/MG, deflagrou hoje (24) a Operação Pepper que visa desarticular Organização Criminosa voltada para a prática do contrabando de cigarros paraguaios.

As investigações iniciaram-se a partir da apreensão realizada por Policiais Militares, na zona urbana de Iguatemi, de grande quantidade de cigarros estrangeiros que estavam em uma carreta. No transcorrer das investigações, foi possível identificar envolvidos diretamente nas atividades criminosas e outros que se relacionaram financeiramente com os membros da quadrilha, movimentando milhares de reais oriundos da atividade ilícita.

Foram cumpridos três Mandados de Busca e Apreensão nas residências dos investigados localizadas nas cidades de Pimenta/MG e Piumhí/MG.

O nome da operação é uma alusão à cidade de atuação do principal investigado.