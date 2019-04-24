Polícia prende estelionatário que usava nome de militar assassinado em Bonito para realizar compras

Policias civis do (Grupo de Operações e Investigação) identificaram uma pessoa que estaria tentando comprar uma motocicleta em uma empresa especializada, localizada na Avenida Mato Grosso, em Campo Grande, distante 137 quilômetros de Aquidauana.

Os funcionários desconfiaram devido o cliente ter apresentado documentos em nome de Paulo Settervall, cidadão em evidência na mídia por ser o Militar que foi vítima de homicídio na cidade de Bonito na semana anterior.

O estelionatário identificado informou que comprou vários produtos em nome do militar e que repassava para outra pessoa vender. Na casa na pessoa identificada pelo estelionatário foi encontrada uma televisão de 50 polegadas comprada em nome do militar, uma pistola calibre 380, munição de calibre .45, um simulacro e diversos documentos.