215 pessoas são presa durante operação realizada pela Polícia Civil em MS

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, através da Delegacia Geral apresentou no final da tarde desta quarta-feira (24), o balanço final da Operação PC27, desencadeada pelas Polícias Civis de todo o país. A ação visou prender foragidos da justiça por terem praticado crimes graves, com homicídios, latrocínios e estupros.

Mato Grosso do Sul figura como o terceiro Estado com a melhor desempenho, ficando atrás apenas de São Paulo e Rio de Janeiro, conforme balanço final.

De acordo com o levantamento foram presas 193 pessoas, sendo: 121 presos por sentença condenatória; 23 presos por prisão preventiva e 49 presos em flagrante. Vinte e dois adolescentes foram apreendidos sendo 3 por decisão definitiva, 10 por decisão provisória e 9 em flagrante. Totalizando 215 pessoas presas e apreendidas.

Foram cumpridos ainda 6 mandados de busca e apreensão, além da apreensão de 8 armas de fogo.

Os policiais conseguiram apreender também 3,271 quilos de maconha; 211,3 gramas de cocaína; 14,2 gramas de crack.

Ao todo, 583 policiais participaram da operação, que envolveu ainda 184 viaturas para o cumprimento dos mandados de prisão.