PRF apreende 52 kg de maconha com menor de idade em ônibus na BR-163

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na noite desta sexta-feira (26), 52 kg de maconha, em São Gabriel do Oeste. Durante fiscalizações, no km 612 da BR-163, os agentes abordaram um ônibus de viagem com itinerário de Campo Grande a Cuiabá/MT.

Em vistoria às bagagens, foram encontrados dentro de uma mala vários tabletes de maconha, totalizando 52 kg da droga. O entorpecente pertencia a um passageiro, um adolescente de 17 anos, que declarou ter comprado a droga em Ponta Porã/MS pela quantia de R$ 17 mil . Disse também que voltaria para Brasília, Distrito Federal, onde mora.

A droga e o envolvido foram encaminhados à Polícia Civil em São Gabriel do Oeste/MS e o Conselho Tutelar foi chamado.