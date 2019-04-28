PRF apreende 52 kg de maconha com menor de idade em ônibus na BR-163

Tráfico
Adolescente de 17 anos contou aos policiais que teria pago 17 mil reais pela droga
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na noite desta sexta-feira (26), 52 kg de maconha, em São Gabriel do Oeste. Durante fiscalizações, no km 612 da BR-163, os agentes abordaram um ônibus de viagem com itinerário de Campo Grande a Cuiabá/MT.
Em vistoria às bagagens, foram encontrados dentro de uma mala vários tabletes de maconha, totalizando 52 kg da droga. O entorpecente pertencia a um passageiro, um adolescente de 17 anos, que declarou ter comprado a droga em Ponta Porã/MS pela quantia de R$ 17 mil . Disse também que voltaria para Brasília, Distrito Federal, onde mora.
A droga e o envolvido foram encaminhados à Polícia Civil em São Gabriel do Oeste/MS e o Conselho Tutelar foi chamado.
Investigação
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LUTO
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INFRAESTRUTURA
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