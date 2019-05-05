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Adolescentes infratores são detidos pela Polícia Militar por roubo, em Corumbá

Renan Nucci

Publicado em 05/05/2019 às 09:29

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Na sexta-feira,  equipe de Força Tática da Polícia Militar realizava rondas ostensivas e preventivas pela área central de Corumbá, quando ao passar pelo cruzamento das ruas América com Antonio Maria,  foram abordados por um senhor, o qual informou que dois indivíduos teriam cometido um roubo na rua Quinze de Novembro e que o mesmo sabia onde estavam.

Em posse das informações, a guarnição deslocou em diligência até o local indicado pela testemunha, onde foi possível abordar e fazer a revista pessoal, Porém nada de ilícito foi encontrado. No entanto, ao serem questionados sobre o roubo, ambos confessaram a autoria e ainda indicaram onde estaria o material do roubo, os quais foram jogados próximo ao local do delito no momento em que perceberam que estavam sendo seguidos.

Em contato com a vítima (22), logo em seguida, esta informou que estava no seu trabalho, em um carrinho de lanches, quando um dos autores de posse de uma faca, chegou lhe ameaçando, ordenando que ela entregasse o celular, e que de longe outro individuo aguardava em uma bicicleta, e que após pegar o celular da vitima ambos seguiram pela rua  Quinze sentido a Rua America.

Diante dos fatos, os infratores (15 e 16) foram detidos e entregues na delegacia de polícia civil para providências cabíveis.

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