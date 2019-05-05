Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 20:47

Buscar

Últimas notícias
X

Policial

Homem morre após perseguição e troca de tiros com a PM

Renan Nucci

Publicado em 05/05/2019 às 09:56

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Homem de 41 anos morreu em troca de tiros com a Polícia Militar, no jardim Veraneio, na noite deste sábado (4). Ele desobedeceu a ordem de parada, sacou uma arma e atirou contra a viatura. A vítima chegou a ser levada à Santa Casa, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo boletim de ocorrência, ele recebeu a ordem de parada ao sair de uma estrada de chão próximo à Uniderp Agrárias em alta velocidade, mas ignorou e fugindo no sentido Anel Viário, no Noroeste.

Ao realizar uma conversão à esquerda, ainda conforme o registro, ele efetuou disparos em direção à viatura, momento em que os policiais revidaram. Após os primeiros disparos, ele desceu do veículo, na rua Ferreira Viana, com a arma em mãos e continuou.

Ao ser atingido, soltou a arma e caiu ao solo. Por conta da rapidez da ação, segundo o boletim, os militares não se lembram quantos tiros foram efetuados contra o suspeito.

Eles prestaram socorro no local, a vítima chegou a ser levada à Santa Casa, mas não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo. Perícia foi acionada e a arma do suspeito, uma DoberMan calibre 12, foi encontrada com 5 munições deflagradas.

Uma testemunha, que assistia televisão no momento da ação, ouviu a ação e afirmou ter ouvido “mão na cabeça”, após os disparos cessarem e depois nada mais. Devido aos disparos, a viatura ficou com avarias no para-choque e farol dianteiro.

A ocorrência foi registrada na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) centro.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Operação Mulher Segura

Preso jovem que agrediu ex-companheira com madeira enquanto ela dormia em MS

DESAFIOS ON-LINE

Operação que envolveu adolescente de Aquidauana tem nova fase deflagrada

Investigação

Motorista de aplicativo é preso suspeito de abusar de passageira em MS

Homem foi localizado pela Deam na Avenida Mato Grosso; vítima, de 20 anos, relatou ter sido impedida de sair do veículo

Tragédia em MS

Colisão frontal entre carro e caminhonete deixa um morto na BR-158

Publicidade

Apreensão de drogas

PRF encontra mais de 300 quilos de cocaína escondidos em tanques na BR-262

ÚLTIMAS

Arestides Alves de Albres morre aos 98 anos em Campo Grande

LUTO

Arestides Alves de Albres morre aos 98 anos em Campo Grande

Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

INFRAESTRUTURA

Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Giovani José da Silva Maria de Lourdes Medeiros Bruno Rev. Vivaldo Melo Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti Ronaldo Régis Manoel Afonso Embrapa Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo