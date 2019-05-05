Homem morre após perseguição e troca de tiros com a PM

Policial
Homem de 41 anos morreu em troca de tiros com a Polícia Militar, no jardim Veraneio, na noite deste sábado (4). Ele desobedeceu a ordem de parada, sacou uma arma e atirou contra a viatura. A vítima chegou a ser levada à Santa Casa, mas não resistiu aos ferimentos.
Segundo boletim de ocorrência, ele recebeu a ordem de parada ao sair de uma estrada de chão próximo à Uniderp Agrárias em alta velocidade, mas ignorou e fugindo no sentido Anel Viário, no Noroeste.
Ao realizar uma conversão à esquerda, ainda conforme o registro, ele efetuou disparos em direção à viatura, momento em que os policiais revidaram. Após os primeiros disparos, ele desceu do veículo, na rua Ferreira Viana, com a arma em mãos e continuou.
Ao ser atingido, soltou a arma e caiu ao solo. Por conta da rapidez da ação, segundo o boletim, os militares não se lembram quantos tiros foram efetuados contra o suspeito.
Eles prestaram socorro no local, a vítima chegou a ser levada à Santa Casa, mas não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo. Perícia foi acionada e a arma do suspeito, uma DoberMan calibre 12, foi encontrada com 5 munições deflagradas.
Uma testemunha, que assistia televisão no momento da ação, ouviu a ação e afirmou ter ouvido “mão na cabeça”, após os disparos cessarem e depois nada mais. Devido aos disparos, a viatura ficou com avarias no para-choque e farol dianteiro.
A ocorrência foi registrada na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) centro.
Investigação
Homem foi localizado pela Deam na Avenida Mato Grosso; vítima, de 20 anos, relatou ter sido impedida de sair do veículo
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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