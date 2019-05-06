Carro lotado de iPhone e objetos contrabandeados do Paraguai é apreendido pelo DOF

Região
Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam na tarde de domingo um veículo VW Polo de cor vermelha carregado com produtos adquiridos no Paraguai sem nota fiscal, em Maracaju.
A apreensão ocorreu durante uma abordagem do policiamento para fiscalização na região de Maracaju (MS). Foram apreendidos aparelhos de celular, tablets, iPhone, iPad, roteadores para internet, aparelhos para Wi-Fi, perfumes, relógios, peças para aparelhos de celular e meias.
A ocorrência foi registrada na Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron). O veículo e a mercadoria apreendidos serão entregues na Receita Federal de Ponta Porã.
Investigação
Homem foi localizado pela Deam na Avenida Mato Grosso; vítima, de 20 anos, relatou ter sido impedida de sair do veículo
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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