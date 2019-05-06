Carro lotado de iPhone e objetos contrabandeados do Paraguai é apreendido pelo DOF

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam na tarde de domingo um veículo VW Polo de cor vermelha carregado com produtos adquiridos no Paraguai sem nota fiscal, em Maracaju.

A apreensão ocorreu durante uma abordagem do policiamento para fiscalização na região de Maracaju (MS). Foram apreendidos aparelhos de celular, tablets, iPhone, iPad, roteadores para internet, aparelhos para Wi-Fi, perfumes, relógios, peças para aparelhos de celular e meias.

A ocorrência foi registrada na Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron). O veículo e a mercadoria apreendidos serão entregues na Receita Federal de Ponta Porã.