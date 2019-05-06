Em Coxim, homem é degolado e cabeça foi encontrada em varanda de casa

Região
Corpo de um homem identificado até o momento apenas como Jesus, foi encontrado decapitado na madrugada desta segunda-feira (6) no Bairro Nova Coxim, em Coxim. A execução teria sido filmada pelos suspeitos, e a principal linha de investigação aponta que o homicídio seja acerto de contas de facção criminosa.
De acordo com informações do site Edição MS, vídeo a que a polícia teve acesso mostra que a vítima foi decapitada em uma esquina e a cabeça deixada na varanda de uma casa, a cerca de 80 metros de onde o corpo foi deixado. As imagens não foram divulgadas pela polícia.
O caso foi registrado na delegacia da cidade e segue sob investigação.
Investigação
Homem foi localizado pela Deam na Avenida Mato Grosso; vítima, de 20 anos, relatou ter sido impedida de sair do veículo
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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