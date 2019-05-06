Em Coxim, homem é degolado e cabeça foi encontrada em varanda de casa

Corpo de um homem identificado até o momento apenas como Jesus, foi encontrado decapitado na madrugada desta segunda-feira (6) no Bairro Nova Coxim, em Coxim. A execução teria sido filmada pelos suspeitos, e a principal linha de investigação aponta que o homicídio seja acerto de contas de facção criminosa.

De acordo com informações do site Edição MS, vídeo a que a polícia teve acesso mostra que a vítima foi decapitada em uma esquina e a cabeça deixada na varanda de uma casa, a cerca de 80 metros de onde o corpo foi deixado. As imagens não foram divulgadas pela polícia.

O caso foi registrado na delegacia da cidade e segue sob investigação.