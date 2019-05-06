Em dois meses de pesca aberta, PMA apreendeu 677,5 quilos de pescado

Em dois meses desde a abertura de pesca em Mato Grosso do Sul, a PMA (Polícia Militar Ambiental) autuou 98 pessoas por pesca ilegal, totalizando R$ 139 mil em multas. Somente em abril, foram 52 notificados por pesca predatória, multados em R$ 88,9 mil. Nos dois meses, foram 677,5 quilos de pescado.

Segundo a PMA, dos 52 autuados por pesca predatória, 29 foram por pesca sem licença, com multa de R$ 22,6 mil. Em março, número de ocorrências foram 16 presos por pesca predatória, gerando multa de R$ 22,6 mil.

Além do pescado fiscalizado, além de barcos, motores de popa, petrechos de pesca e veículos. Do total, 126 quilos de pescado vivos encontrados presos em petrechos ilegais foram soltos nos rios.

Os flagrantes aconteceram em fiscalizações em Terenos, Ivinhema, Aquidauana, Mundo Novo, Três Lagoas, Itaquiraí, Eldorado, Batayporã, Corumbá, Paranaíba e Angélica.