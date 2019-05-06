Empresário tem carro roubado e veículo é abandonado após ficar sem gasolina

Um empresário foi abordado por bandidos na frente de um supermercado em Sidrolândia e teve o carro, Honda Civic modelo 2018, levado. Horas depois, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) encontrou o veículos às margens da MS 060.

De acordo com a polícia, o carro foi abandonado após ficar sem gasolina. Aos policiais a vítima contou que foi rendida em frente ao Supermercado Nandas e entregou as chaves, em seguida se recusou a entrar no veículo.

Esta não foi única ocorrência envolvendo roubo de carro. A Polícia Militar conseguiu recuperar perto da rotatória da BR—060, após o Posto Martinelli, o Honda City, de placas QAG-0786, que tem registro de furto. O motorista se apresentou como proprietário e garantiu ter comprado o carro em janeiro.

Também foi localizado o Fiat Strada de placas NRJ-2013, com registro de roubo. O veículo estava em frente da casa de um homem que alegou ter trazido o carro de Aquidauana para entregá-lo ao proprietário.