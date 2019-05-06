Homem é preso depois de usar faca para roubar celular de menor em Miranda

Homem de 28 anos foi preso pela Polícia Militar na noite deste domingo, depois de usar uma faca para roubar o celular de um adolescente de 16 anos, que trafegava pela Rua Benjamin Constant, em Miranda.

A vítima relatou que caminhava perto da escola Waldemar, quando o suspeito se aproximou apontando uma faca e exigiu que entregasse o celular. Temendo por sua segurança, o adolescente obedeceu.

Em seguida, o autor fugiu. A Polícia Militar foi acionada e passou a fazer rondas pelas imediações, encontrando o indivíduo em posse do celular roubado, em frente a uma casa no bairro Santa Cruz. Ele foi reconhecido e preso.