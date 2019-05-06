Veículo com 175 pacotes de cigarros contrabandeados foi apreendido em Boqueirão

Foi divulgado nesta tarde a apreensão de um veículo com mais de 175 pacotes de cigarro contrabandeados no distrito Boqueirão, região de Jardim.

Conforme a Polícia Militar, o caso aconteceu por volta das 17h30 de sábado (4) durante policiamento nas proximidades do distrito. Ao abordarem um veículo, com placas de Campo Grande, policiais encontraram 175 pacotes de cigarros de origem estrangeira.

Os produtos e o veículo foram apreendidos e serão encaminhados à Receita Federal. Os ocupantes do veículo foram liberados.