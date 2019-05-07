Alterado, homem invade casa da prima, ameaça agredi-la com tijolo e vai preso

Homem de 33 anos foi preso pela Polícia Militar na noite de ontem, depois de invadir a casa da prima, de 24 anos, ameaçá-la e tentar jogar um tijolo nela. Os fatos ocorreram na região do bairro São Cristóvão 2, em Aquidauana. O homem responde por ameaça e invasão de domicílio.

A vítima informou que o primo trabalha em uma fazenda da região e que sempre que vem para a cidade, fica na casa dela, onde ela mora com a mãe e filhos. No entanto, ontem ele chegou bastante alterado, falando frases desconexas e sem sentido, demonstrando grande euforia.

Além disso, começou a jogar as roupas que estava no varal para o chão. Diante dos fatos, a moradora pediu para que ele parasse e que fosse embora. No entanto, ele não aceitou, pegou um tijolo e ameaçou jogar nela. Contudo, ela correu para pedir socorro na casa de uma vizinha, até a chegada PM. O rapaz foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.