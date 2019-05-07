Após disparo da PM, dupla abandona 369 quilos de maconha em Sidrolândia

A Polícia Militar apreendeu na madrugada desta terça-feira 369 quilos de maconha transportados pela rodovia BR-060, em Sidrolândia. Dois traficantes abandonaram a carga e correram para dentro de uma plantação de milho para escaparem da fiscalização.

De acordo com a PM, uma equipe fazia rondas na Avenida Dorvalino dos Santos, quando deu ordem de parada a um Fiat Uno que transitava em alta velocidade sentido Nioaque. Houve tentativa de abordagem, mas o condutor não obedeceu e fugiu, iniciando perseguição.

Percebendo que não teria êxito, o motorista jogou o veículo contra a viatura, oportunidade em que os policiais atiraram no vidro traseiro. Vendo que não conseguiria escapar, o condutor parou perto de uma fazenda e correu para a plantação com o comparsa. Eles não foram encontrados.