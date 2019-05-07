Pescador profissional é preso com três mil metros de redes ilegais em MS

Região
Polícia apreendeu pescado, barco e motor de popa
A PMA (Polícia Militar Ambiental) prendeu nesta segunda-feira, durante fiscalização no rio Paraná, dois pescadores com e acessórios proibidos.
De acordo com a polícia, foram encontrados 500 metros de redes com os pescadores e outros 2, 5 mil metros de redes do córrego. Um dos pescadores, que apresentou carteira de pescador profissional, ainda praticou pesca subaquática, mas não possuía licença. Com eles também foram apreendidas as redes, um barco, um motor de popa, um arbalete e roupas para pesca subaquática e 5 kg de pescado.
Investigação
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LUTO
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INFRAESTRUTURA
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