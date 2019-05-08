Carro com 800 quilos de maconha pega fogo e traficantes são presos em fazenda

Região
Eles ficaram cerca de 20 horas escondidos no matagal, mas foram localizados pela PRF
Dois traficantes foram presos na manhã desta quarta-feira (8) após um Chevrolet Astra lotado de maconha ser destruído por um incêndio na manhã de ontem, na BR-463, entre Dourados e Ponta Porã.
Os dois moradores em Deodápolis foram localizados em uma fazenda por policiais rodoviários federais que faziam buscas na região. Eles ficaram cerca de 20 horas escondidos no matagal.
Conforme o portal Campo Grande News, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) em Dourados informou que os dois pegaram o carro com pelo menos 800 quilos de maconha em Pedro Juan Caballero para levar até Dourados. Parte da carga foi destruída pelas chamas.
O carro pegou fogo durante perseguição policial por cerca de 10 quilômetros após a dupla ignorar a ordem de parada e jogar o veículo na direção dos policiais.
A suspeita é de que o incêndio tenha sido provocado por uma pane elétrica. O carro tinha sido roubado em Arujá (SP).
Investigação
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LUTO
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INFRAESTRUTURA
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