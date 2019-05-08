Em Jardim, homem é preso em flagrante com espingarda calibre 28

Prisão
Homem não tinha permissão para ter arma de fogo
Um homem foi preso em Jardim após cumprimento de mandado e buscas da Polícia Civil e Militar. De acordo com os policiais, foi apreendida espingarda calibre 28 e três munições.
O dono que não tinha permissão para ter o armamento foi preso em flagrante e encaminhado para delegacia.
Investigação
Homem foi localizado pela Deam na Avenida Mato Grosso; vítima, de 20 anos, relatou ter sido impedida de sair do veículo
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS