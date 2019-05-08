PMA multa 98 pessoas por pesca ilegal em R$ 139 mil e apreende 677 kg de pescado

Balanço
Balanço foi feito em dois meses de abertura da pesca em todos os rios de Mato Grosso do Sul
Em dois meses de abertura da pesca em todos os rios de Mato Grosso do Sul, a PMA (Polícia Militar Ambiental) multou 98 pessoas por pesca ilegal. Destes, 68 foram presos por pesca predatória e 30 foram autuados por praticar pesca sem a licença ambiental.
No mês de abril foram 52 multados por pesca predatória, em mais de R$ 88 mil e 29 autuados por pescar sem licença com multa de R$ 22.680,00.
No mês de março houve menos ocorrências. Foram 16 pessoas presas por pesca predatória, que foram multadas em R$ 22.680,00 e um foi autuado por pescar sem licença, sendo multado em R$ 800,00.
Foram apreendidos 677,5 kg de pescado com os infratores, além de diversos barcos, motores de popa, petrechos de pesca e veículos. Cerca de 130 kg de pescado vivos encontrados presos em petrechos ilegais, principalmente redes de pesca, foram soltos nos rios e mais de 8.000 metros de redes foram apreendidos.
Investigação
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LUTO
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INFRAESTRUTURA
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