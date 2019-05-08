PMA multa 98 pessoas por pesca ilegal em R$ 139 mil e apreende 677 kg de pescado

Em dois meses de abertura da pesca em todos os rios de Mato Grosso do Sul, a PMA (Polícia Militar Ambiental) multou 98 pessoas por pesca ilegal. Destes, 68 foram presos por pesca predatória e 30 foram autuados por praticar pesca sem a licença ambiental.

No mês de abril foram 52 multados por pesca predatória, em mais de R$ 88 mil e 29 autuados por pescar sem licença com multa de R$ 22.680,00.

No mês de março houve menos ocorrências. Foram 16 pessoas presas por pesca predatória, que foram multadas em R$ 22.680,00 e um foi autuado por pescar sem licença, sendo multado em R$ 800,00.

Foram apreendidos 677,5 kg de pescado com os infratores, além de diversos barcos, motores de popa, petrechos de pesca e veículos. Cerca de 130 kg de pescado vivos encontrados presos em petrechos ilegais, principalmente redes de pesca, foram soltos nos rios e mais de 8.000 metros de redes foram apreendidos.