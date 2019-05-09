Adolescente é presa por tráfico internacional de drogas em Nioaque

Um adolescente foi preso na manhã desta quinta-feira (9) em Nioaque por tráfico internacional de drogas. Ele levava drogas de do Paraguai para Brasília.

De acordo com a polícia militar do município, durante abordagem a um ônibus de passageiros que faz a linha Bela Vista - Campo Grande foi encontrado no compartimento de bagagem uma mala com 19 tabletes de maconha.

Uma adolescente, de16 anos, apresentou documento de outra pessoa tentando enganar os policiais, mas em seguida relatou que adquiriu a droga em Bella Vista Norte, no Paraguai e levaria até Brasília (DF), onde o produto seria revendido.

A adolescente foi apreendida e encaminhada à Delegacia de Polícia Civil.