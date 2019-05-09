Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 20:49

Buscar

Últimas notícias
X

Corumbá

Suspeitos de assassinato em briga generalizada se entreguem à polícia

Thailla Torres

Publicado em 09/05/2019 às 15:52

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Quase quatro meses depois de matarem Josias Martins Ramos Freitas de Luque, de 22 anos, durante uma briga generalizada em Corumbá – a 419 quilômetros de Campo Grande – dois irmãos se entregaram à Polícia Civil nesta quarta-feira (8). O crime aconteceu em janeiro deste ano.

Conforme o site Diário Corumbaense, a prisão preventiva dos dois suspeitos foi decretada pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Corumbá em fevereiro e a partir daí eles começaram a ser procurados pela polícia. Fotos dos irmãos foram divulgadas pela 1ª Delegacia de Polícia Civil, junto com o telefone para denúncia do paradeiro deles.

Ao saberem da situação, os suspeitos, resolveram se apresentar na delegacia. O caso segue em investigação na 1ª Delegacia de Polícia Civil.

Entenda - No dia 28 de janeiro grupo de conhecidos, alguns da mesma família, bebia em frente à conveniência quando a confusão começou. Testemunhas relataram que durante a briga dois homens esfaquearam Josias Martins. Ferido, ele andou por alguns metros e entrou no quintal de uma casa, onde morreu.

A Polícia Militar foi chamada e quando chegou ao local ainda encontrou quatro envolvidos – duas irmãs e dois homens – brigando.

Alguns metros à frente, os policiais encontraram o quinto envolvido, um jovem de 21 anos. Ele estava com dois cortes no rosto, resultados de facadas dadas pela própria prima durante a briga. Ele foi socorrido e levado para o pronto-socorro municipal, enquanto a mulher, de 20 anos, era presa.

Para os policiais a jovem confessou o crime e relatou que também foi esfaqueada na confusão. A autora seria a irmã dela, de 19 anos. Na região em que a briga aconteceu foram apreendidas uma arma de brinquedo e uma faca pequena, de cabo azul. Três boletins de ocorrência foram registrados na Polícia Civil.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Operação Mulher Segura

Preso jovem que agrediu ex-companheira com madeira enquanto ela dormia em MS

DESAFIOS ON-LINE

Operação que envolveu adolescente de Aquidauana tem nova fase deflagrada

Investigação

Motorista de aplicativo é preso suspeito de abusar de passageira em MS

Homem foi localizado pela Deam na Avenida Mato Grosso; vítima, de 20 anos, relatou ter sido impedida de sair do veículo

Tragédia em MS

Colisão frontal entre carro e caminhonete deixa um morto na BR-158

Publicidade

Apreensão de drogas

PRF encontra mais de 300 quilos de cocaína escondidos em tanques na BR-262

ÚLTIMAS

Arestides Alves de Albres morre aos 98 anos em Campo Grande

LUTO

Arestides Alves de Albres morre aos 98 anos em Campo Grande

Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

INFRAESTRUTURA

Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Giovani José da Silva Maria de Lourdes Medeiros Bruno Rev. Vivaldo Melo Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti Ronaldo Régis Manoel Afonso Embrapa Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo