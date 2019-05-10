Aquidauana também foi alvo da quadrilha que pescava dinheiro nos caixas eletrônicos

Foram apresentados nesta sexta-feira(10), quatro autores que participavam de furtos em bancos e que “pescavam” envelopes dos caixas eletrônicos, na Delegacia Especializada Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros, em Campo Grande.

Segundo o site Diário Digital, ao todo foram praticadas 11 ações em Campo Grande, Nova Alvorada do Sul, Sidrolândia, Bandeirantes, São Gabriel e Aquidauana.

No processo eram utilizadas réguas fórmicas e de alumínio, onde colocavam na ponta da régua, fita dupla-face e introduziam no caixa eletrônico para pegarem os envelopes. Na ação, os integrantes se revezavam entre os roubos para dificultarem as identificações. Nos atos praticados por Juan Daniel Capuzzelo e Herick Ferreira, eles adquiriram cerca de R$ 2 mil enquanto nos demais roubos cerca de R$ 14,00 foram furtados.

No mês de fevereiro foram registrados roubos nas agências do Banco Santander e Sicredi, em que os autores eram um casal de São Paulo.

Mesmo preso, um dos autores conseguia manter contato com o irmão para ensinar a manusear as réguas que utilizavam para praticar o roubo. Um dos autores inclusive guardava as réguas dentro de uma capa de violão para não levantar suspeitas.

No dia 03 de maio de 2019, os policiais identificaram um deles que praticou duas ações no dia anterior, em Campo Grande e Sidrolândia. Também foi preso um motorista de aplicativo que levava os integrantes para as primeiras ações.