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Duas pessoas são presas com 120 quilos de cocaína em fundo falso de carro

Thailla Torres

Publicado em 10/05/2019 às 13:46

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Duas pessoas foram presas ontem (9) com 120 quilos de cocaína em um fundo falso de um veículo na BR-060, em Camapuã. A droga seria levada para Minas Gerais.

Segundo informações da PRF (Polícia Rodoviária Federal), os agentes realizavam fiscalização no quilômetro 212 da rodovia, quando abordaram um Renault Duster que era conduzido pelo homem de 51 anos e tinha como passageira uma jovem de 20 anos.

O casal apresentou nervosismo durante a abordagem e, durante vistoria no carro, os agentes encontraram em um fundo falso 116 tabletes de cocaína. A droga pesou 120 quilos.

Aos policiais, o motorista do carro disse que saiu de Uberaba, em Minas Gerais, e foi até Ponta Porã, onde uma pessoa desconhecida carregou a droga no carro. Ele retornaria com a cocaína para a cidade mineira.

O casal não revelou quantos receberiam pelo transporte da droga. Os dois foram presos e encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Camapuã.

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