Grávida morre em batida frontal de carro com furgão de prefeitura em MS

Daniele de Lima dos Santos, 24, morreu na tarde desta sexta-feira (10) em Naviraí –a 366 km de Campo Grande– em um acidente que teria provocado. Ela estava grávida e teria propositalmente invadido a contramão da MS-141, a 35 km da zona urbana da cidade, e jogado o automóvel contra uma caminhonete. Dois ocupantes deste veículo ficaram feridos.

Moradora de Novo Horizonte do Sul, Daniele conduzia um VW Gol prata em direção a Naviraí, quando atingiu frontalmente a caminhonete, pertencente à Prefeitura de Juti na pista contrária. O condutor deste veículo ainda tentou evitar o choque, conforme o Tá Na Mídia Naviraí.

A caminhonete foi parar fora da pista e o VW Gol parou no meio da pista. Daniele, que estava grávida de 6 meses, morreu na hora. O condutor da caminhonete foi socorrido por populares e levado para a Santa Casa com fratura em uma das pernas. Outro ocupante do veículo foi atendido pelo Corpo de Bombeiros com dores no peito e nas costas.

Dentro do Gol foram encontradas duas cartas escritas à mão, na qual a vítima se despedia da mãe, da avó e do marido. Em uma delas, pede desculpas e pede para que cuidem de seus dois filhos pequenos. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal.