Homem é preso com revólver calibre 38 na cidade de Jardim

Policial
Caso aconteceu ontem no Bairro Santa Tereza
Na manhã de ontem (10), no Bairro Santa Tereza, a Polícia Civil, por meio do Setor de Investigações Gerais (SIG), da 1ª DP, prendeu em flagrante, um homem que portava um revólver calibre 38.
A equipe do Setor de Investigações Gerais – SIG cumpria mandado de busca e apreensão expedito pela Justiça Estadual na residência do suspeito, onde não encontraram qualquer objeto ilícito.
Após localizar o suspeito nas imediações de sua residência, realizaram abordagem e encontraram com ele um revólver calibre 38, com quatro munições.
Ele foi detido e encaminhado a Primeira Delegacia de Polícia, onde foi autuado em flagrante delito pelo crime de porte ilegal de arma de fogo
Investigação
Homem foi localizado pela Deam na Avenida Mato Grosso; vítima, de 20 anos, relatou ter sido impedida de sair do veículo
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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