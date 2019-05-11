Homem é preso com revólver calibre 38 na cidade de Jardim

Na manhã de ontem (10), no Bairro Santa Tereza, a Polícia Civil, por meio do Setor de Investigações Gerais (SIG), da 1ª DP, prendeu em flagrante, um homem que portava um revólver calibre 38.

A equipe do Setor de Investigações Gerais – SIG cumpria mandado de busca e apreensão expedito pela Justiça Estadual na residência do suspeito, onde não encontraram qualquer objeto ilícito.

Após localizar o suspeito nas imediações de sua residência, realizaram abordagem e encontraram com ele um revólver calibre 38, com quatro munições.

Ele foi detido e encaminhado a Primeira Delegacia de Polícia, onde foi autuado em flagrante delito pelo crime de porte ilegal de arma de fogo