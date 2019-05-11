PMA multa agricultor em R$ 10 mil por realizar irrigação agrícola sem a licença ambiental

Região
O homem também foi autuado administrativamente
Policiais Militares Ambientais de Aparecida do Taboado realizavam fiscalização ambiental no município, em uma propriedade rural e localizaram ontem (10) uma atividade de irrigação agrícola sem autorização ambiental. O agricultor, de 30 anos, residente em Santa Fé do Sul e proprietário da fazenda instalou uma moto-bomba e captava água de uma represa para irrigar lavoura de laranja.
Laranjal irrigado irregularmente - O homem foi autuado administrativamente e multado em R$ 10.285,00. O autuado também responderá por crime ambiental cuja pena é de três a seis meses de detenção. Ele foi notificado a apresentar projeto de regularização da atividade junto ao órgão ambiental. A atividade foi interditada.
Investigação
Homem foi localizado pela Deam na Avenida Mato Grosso; vítima, de 20 anos, relatou ter sido impedida de sair do veículo
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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