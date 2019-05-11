Polícia Militar divulga resultados do primeiro quadrimestre com mais de 10 mil operações

Em MS
Foram realizadas mais de 200 mil abordagens e apreendidas mais de 38 toneladas de drogas.
A Polícia Militar em Mato Grosso do Sul divulgou nesta sexta-feira os resultados estatísticos do primeiro quadrimestre de 2019.
Diversas operações foram realizadas, entre elas a Operação Tiradentes III ADSUMUS, Operação Carnaval 2019, Operação Semana Santa 2019, Operação Fronteira Segura Sul, e Operação Divisa Segura VI.
Ao todo foram realizadas 10.170 operações, além de atividades rotineiras que levaram a abordagem de 322.231 pessoas resultando na prisão de 1.725 foragidos da justiça.
Foram realizadas 205.885 abordagens a veículos e 602 desses estavam com ocorrência de roubo ou furto, sendo recuperados e encaminhados à delegacia para que fossem entregues aos seus respectivos proprietários.
A Também foram apreendidos 307 armas de fogo em ações preventivas e repressivas.
Durante os cinco primeiros meses de 2019, a Polícia Militar apreendeu 38,015 toneladas de drogas. As equipes militares também apreenderam 1.851.700 maços de cigarro em todo o Estado.
O Batalhão de Polícia Militar Ambiental – BPMA notificou 143 pessoas.
Investigação
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LUTO
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INFRAESTRUTURA
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