Homem invade Hospital Regional de Miranda, tenta agredir médico e acaba preso pela PM

Miranda
Ele entrou pela sala de emergência, ameaçando os funcionários
Homem de 44 anos foi preso pela Polícia Militar na noite deste sábado (12), em Miranda, depois de invadir o Hospital Regional e tentar agredir um médico de 45 anos que trabalhava no local.
De acordo com o boletim de ocorrência, testemunhas relataram que o suspeito chegou por volta das 22h20, bastante alterado, e entrou pela sala de emergência, ameaçando os funcionários.
Em seguida, ele foi na direção do médico e tentou agredi-lo com socos, mas foi contido. A PM foi acionada e prendeu o homem na unidade, encaminhando-o para a Delegacia de Polícia Civil.
Investigação
Homem foi localizado pela Deam na Avenida Mato Grosso; vítima, de 20 anos, relatou ter sido impedida de sair do veículo
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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