Homem invade Hospital Regional de Miranda, tenta agredir médico e acaba preso pela PM

Homem de 44 anos foi preso pela Polícia Militar na noite deste sábado (12), em Miranda, depois de invadir o Hospital Regional e tentar agredir um médico de 45 anos que trabalhava no local.

De acordo com o boletim de ocorrência, testemunhas relataram que o suspeito chegou por volta das 22h20, bastante alterado, e entrou pela sala de emergência, ameaçando os funcionários.

Em seguida, ele foi na direção do médico e tentou agredi-lo com socos, mas foi contido. A PM foi acionada e prendeu o homem na unidade, encaminhando-o para a Delegacia de Polícia Civil.