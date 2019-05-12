Sacoleiro é preso por receptação ao vender roupas furtadas em carro roubado

Um homem de 24 anos foi preso e um adolescente de 17 apreendido na noite do sábado (11), após serem flagrados com mercadorias furtadas, tais como roupas e calçados. As mercadorias seriam fruto de crime ocorrido há cinco dias, em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, policiais faziam ronda pela Avenida Salgado Filho, por volta das 20h do sábado, quando avistaram um veículo Corsa Classic estacionado, que apresentou restrição criminal. Durante a abordagem, o suspeito, um rapaz de 24 anos, não soube explicar a origem do veículo, no qual também estava, no porta-malas, grande quantidade de roupas novas, ainda com etiquetas, sobre as quais o suspeito afirmou trabalhar como vendedor.

A guarnição seguiu com a averiguação e deslocou-se até a casa do motorista, onde quantidade de mercadoria ainda maior foi encontrada, tais como roupas de cama, peças de vestuário e calçados adultos e infantis. Foi quando o rapaz confessou que adquiriu todos os produtos de um adolescente de 17 anos, que teria cometido o furto há poucos dias, na Capital. O homem também confessou que estava revendendo as peças para amigos e em grupos de WhatsApp.

À polícia, ele também afirmou que o veículo seria do adolescente, morador do bairro Vila Nhanhá, e que teria ficado com o veículo para facilitar as vendas como ‘sacoleiro’. Ele apontou onde era a residência do adolescente e ao chegar ao local, a guarnição foi recebida pela tia da namorada do jovem, que autorizou a entrada dos policiais.

Segundo o boletim de ocorrência, o jovem de 17 anos estava em um quarto com a namorada e, após busca, policiais encontraram também uma munição calibre 38, que o suspeito disse “ter guardado de lembrança” após vender uma arma a um terceiro elemento.

Todo o material furtado que foi localizado pelos policiais foi apreendido e encaminhado à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Centro, sendo necessário um furgão para o transporte das apreensões, dentre as quais estavam 285 peças de roupa infantil, 84 pares de chinelos adultos, 71 bermudas, 54 saias, 261 blusas e 205 pares de sapato infantis.

O caso oi registrado como furto e receptação e será investigado pela Derf (Delegacia Especializada de Roubos e Furtos). O rapaz de 24 anos foi preso e deverá passar por audiência de custódia na segunda-feira (13). Já o adolescente foi apreendido e está aos cuidados da Deaij (Delegacia Especializada de Atendimento à Infância e Juventude).