Acidente entre moto e dois veículos deixa um morto na MS-060

Acidente
Um acidente por volta das 17h30 deste domingo (12), que envolveu dois veículos Fiat Strada e uma motocicleta, deixou um rapaz de 29 anos morto na MS-060, aproximadamente 20 quilômetros depois da rotatória que dá sentido para a saída de Sidrolândia.
Ainda não foi possível identificar o que ocasionou o acidente, mas conforme pôde apurar o Jornal Midiamax, o motociclista estaria indo para a cidade de Sidrolândia, onde era residente.
De acordo com algumas informações preliminares, nos dois veículos estavam dois casais cada e nenhum deles sofreu qualquer tipo de ferimento e ficaram no local do acidente esperando pela chegada do Corpo de Bombeiros. Os dois veículos sofreram apenas danos materiais, enquanto a motocicleta ficou com a frente parcialmente destruída.
Os carros ficaram no mato que fica no entorno da rodovia e a moto no canteiro da pista. A Perícia Civil ainda vai averiguar as circunstâncias do acidente.
Investigação
Homem foi localizado pela Deam na Avenida Mato Grosso; vítima, de 20 anos, relatou ter sido impedida de sair do veículo
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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