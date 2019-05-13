Acidente entre moto e dois veículos deixa um morto na MS-060

Um acidente por volta das 17h30 deste domingo (12), que envolveu dois veículos Fiat Strada e uma motocicleta, deixou um rapaz de 29 anos morto na MS-060, aproximadamente 20 quilômetros depois da rotatória que dá sentido para a saída de Sidrolândia.

Ainda não foi possível identificar o que ocasionou o acidente, mas conforme pôde apurar o Jornal Midiamax, o motociclista estaria indo para a cidade de Sidrolândia, onde era residente.

De acordo com algumas informações preliminares, nos dois veículos estavam dois casais cada e nenhum deles sofreu qualquer tipo de ferimento e ficaram no local do acidente esperando pela chegada do Corpo de Bombeiros. Os dois veículos sofreram apenas danos materiais, enquanto a motocicleta ficou com a frente parcialmente destruída.

Os carros ficaram no mato que fica no entorno da rodovia e a moto no canteiro da pista. A Perícia Civil ainda vai averiguar as circunstâncias do acidente.