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Com carga de madeira ilegal, caminhoneiro é multado em R$ 10 mil pela PMA

O veículo e a madeira foram apreendidos pela PRF de São Gabriel do Oeste

Thailla Torres

Publicado em 13/05/2019 às 17:04

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Policiais Militares Ambientais de São Gabriel do Oeste deslocaram-se hoje (11) à tarde, ao km 612 da BR 163, ao serem acionados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) que reteve um veículo tractor Scania com carreta carregada de madeira serrada, com suspeita que estaria sendo transportada ilegalmente.

No local, a PMA e a PRF verificaram que o veículo, que fazia o percurso entre Manaus (AM), onde fora carregado, para a cidade de Douradina (PR), transportava 33,66 m³ de madeira serrada e o Documento de Origem Florestal (DOF) constava apenas 27,16, havendo excesso de 6,5 m³. Além disso, alguns cortes da madeira estavam diferentes do que constava na licença, o que também é ilegal.

O veículo e a madeira foram apreendidos pela PRF de São Gabriel do Oeste, que confeccionou um Termo Circunstanciado da Ocorrência (TCO). O infrator (40), proprietário do caminhão, residente em Douradina (PR), responderá por crime ambiental e poderá pegar pena de seis meses a um ano de detenção. Ele também foi autuado administrativamente e multada R$ 10.098,00 pela PMA.

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