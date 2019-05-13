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Grávida perde bebê depois de negar relações sexuais e ser espancada pelo marido

Homem foi preso pelo aborto provocado e por tráfico de drogas

Renan Nucci

Publicado em 13/05/2019 às 10:41

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Na noite deste domingo (12), um rapaz de 21 anos foi preso em Dourados – a 225 quilômetros de Campo Grande – pelos crimes de tráfico de drogas e por espancar a esposa grávida, que se negou a manter relações sexuais com ele. A jovem de 23 anos acabou perdendo o bebê.

Informações do boletim de ocorrência são de que por volta das 20 horas deste domingo (12), a polícia foi chamada por um morador do bairro, que encontrou a jovem na calçada chorando e com hematomas no olho. Quando os militares chegaram, a vítima contou que havia sido agredida pelo marido com socos após ela encontrar escondido no sofá da residência tabletes de maconha.

Ela teria questionado o marido sobre a droga, que disse que estava guardando para um amigo. Ao falar que não iria aceitar, ela foi espancada pelo rapaz que ainda fez ameaças de morte. A jovem ainda contou que dias antes perdeu o bebê que esperava depois de ser agredida com socos e chutes pelo rapaz, ao se negar a manter relações sexuais com ele.

A polícia foi até a residência e encontrou a maconha, quando questionado o rapaz disse aos militares que comprou a droga de dois homens por R$ 250 e tinha a intenção de revender. O autor foi levado para a delegacia e autuado pelos crimes de ameaça, vias de fato, tráfico de drogas, e lesão corporal de natureza grave se resultar em aborto.

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