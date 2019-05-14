Motorista de aplicativo é morto a tiros ao chegar em condomínio de Campo Grande

Um motorista de aplicativo de 24 anos morreu na noite dessa segunda-feira (13), após levar dois tiros que atingiram seu pescoço e braço. Ele havia acabado de chegar em um condomínio residencial no Jardim campo Nobre, em Campo Grande.

Conforme informações do boletim de ocorrência, assim que Rafael Baron chegou no condomínio em um carro Gol, foi abordado por um homem moreno que vestia calça e casaco.

O autor efetuou dois disparos de arma de fogo atingindo a vítima no pescoço e braço que não chegou a descer do carro. Não há informações se a vítima foi chamada pelo próprio autor para uma corrida.

A carteira com documentos pessoais da vítima não foi encontrada, a Polícia acredita que possa ter sido levada pelo autor. No local não tem câmeras de segurança em funcionamento.

O caso foi registrado como roubo majorado, se da violência resulta morte na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Piratininga.