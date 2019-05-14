PF deflagra operação contra esquema de tráfico internacional de drogas em MS

A Polícia Federal de Campo Grande, com apoio operacional da Força Nacional, deflagrou na data de hoje (terça-feira 14/5) a operação denominada “Kratos”, que visa desarticular grupo criminoso atuante na prática dos crimes de tráfico internacional de drogas e lavagem de capitais.

Durante as investigações, que duraram pouco mais de um ano, foram apreendidos diversos carregamentos de Cocaína e Maconha, os quais totalizaram a quantia de 861 Kg de drogas.

Os investigados realizavam a remessa dos entorpecentes a partir da fronteira Brasil/Paraguai para diversos Estados do país, os quais eram transportados em compartimentos ocultos em automóveis e caminhões.

Com os lucros obtidos através da prática ilícita adquiriam imóveis, veículos e estabelecimentos comerciais com o objetivo de tentar ocultar a origem ilícita dos valores.

Estão sendo cumpridos cinco (5) Mandados de Prisão Temporária e cinco (5) Mandados de Busca e Apreensão nas cidades de Ponta Porã/MS e Aral Moreira/MS, além do sequestro e indisponibilidade de bens móveis e imóveis, decretados pela Justiça Federal de Campo Grande.

O nome da operação faz alusão ao personagem da mitologia grega conhecido como Deus da Guerra, referindo-se assim ao combate ao tráfico ilícito de entorpecentes.