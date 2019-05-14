PRF prende homem de 62 anos que dirigia embriagado por rodovia em Anastácio

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu na noite de ontem um homem de 62 anos que dirigia embriagado na região de Anastácio. O flagrante aconteceu na BR-419.

Durante fiscalização pela rodovia, os policiais abordaram um Fiat Elba conduzido pelo autor que seguia sentido Nioaque, oportunidade que ele foi convidado a fazer o teste de bafômetro.

O resultado apontou para ingestão de álcool, motivo pelo qual o idoso recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Anastácio, onde foi deixado com seu veículo.