Em 15 dias, quatro apreensões por tráfico de drogas foram feitas em Corumbá

Região
O último caso aconteceu nesta quarta-feira, no bairro Popular Velha
Nesta quarta-feira, um homem de 32 anos, foi preso no Bairro Popular Velha, em Corumbá, por tráfico de drogas. Esta é a quarta apreensão pelo crime no mês de maio.
Conforme a polícia, durante rondas na Rua Monte Castelo, o homem foi abordado. Durante revista, foi encontrado no bolso direito do casaco uma meia envolvendo uma porção de drogas, com um total de 33 trouxinhas de cocaína. Também foi encontrada uma quantia de R$ 92,00.
Ele foi preso e encaminhado para 1ª Delegacia de Policia Civil.
Investigação
Homem foi localizado pela Deam na Avenida Mato Grosso; vítima, de 20 anos, relatou ter sido impedida de sair do veículo
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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