Em 15 dias, quatro apreensões por tráfico de drogas foram feitas em Corumbá

Nesta quarta-feira, um homem de 32 anos, foi preso no Bairro Popular Velha, em Corumbá, por tráfico de drogas. Esta é a quarta apreensão pelo crime no mês de maio.

Conforme a polícia, durante rondas na Rua Monte Castelo, o homem foi abordado. Durante revista, foi encontrado no bolso direito do casaco uma meia envolvendo uma porção de drogas, com um total de 33 trouxinhas de cocaína. Também foi encontrada uma quantia de R$ 92,00.

Ele foi preso e encaminhado para 1ª Delegacia de Policia Civil.