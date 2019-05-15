“Mês das mães” é celebrado com atividades de reinserção social em presídios femininos do interior

Mulheres custodiadas nas unidades penais do interior de Mato Grosso do Sul participaram de programações especiais alusivas ao Dia das Mães, comemorado no último domingo. As atividades envolveram ações educacionais, culturais e de entretenimento, com foco na valorização feminina.

Em Corumbá, foram realizadas apresentações musicais, de teatro e coral formado por internas do Estabelecimento Penal Feminino "Carlos Alberto Jonas Giordano" (EPFCAJG). Além disso, foram desenvolvidas oficinas de maquiagem, esmaltação, corte de cabelo e design de sobrancelhas, com o apoio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania de Corumbá.

Segundo a diretora em substituição legal, Elizandra Assis da Silva, as atividades têm como objetivo proporcionar momentos de reflexão sore os diversos contextos familiares, estabelecer e ampliar as relações sociais; além de possibilitar autoestima às reeducandas, contribuindo para um relacionamento harmonioso no ambiente prisional e fortalecendo vínculos entre as participantes.

No Estabelecimento Penal Feminino de Três Lagoas foi realizado uma manhã cultural, com apresentação teatral pelas internas que estudam na unidade, abordando temas de violência contra a mulher e mulheres fortes da História da Humanidade.

Uma palestra com o tema "Empoderamento Feminino", ministrada pela professora doutora Teresinha Bazé, também foi apresentado às reeducandas. Ao final, receberam bombons em forma de rosas e também foram servidos bolo e pipoca. A Pastoral Carcerária de Três Lagoas também realizou uma comemoração especial alusiva ao dia das mães, com distribuição de bolo, bombons e cartões a todas as internas e servidoras.

As reeducandas do Estabelecimento Penal Feminino de São Gabriel do Oeste (EPFSGO), receberam uma homenagem especial também. A confraternização foi organizada pela assistente social do presídio, servidora Cristiane da Silva Sobrinho, em parceria com agentes religiosos e voluntários. Durante o evento foram servidos bolos, cachorro quente e refrigerantes; a homenagem foi encerrada com sorteios de brindes em todas as celas.

Segundo o diretor do presídio, Albino Gonçalves Lima, essas parcerias são de imensa importância para unidade, pois oportuniza as reeducandas passarem momentos de interação entre elas, mesmo porque, na maioria dos casos, muitas mulheres passam datas comemorativas como essa longe de suas famílias.

Em Ponta Porã não foi diferente, um café da manhã especial e uma lembrança foram entregues às internas que estudam ou trabalham no Estabelecimento Penal Feminino.

Já em Dourados, como forma de valorizar o trabalho artesanal desenvolvido no presídio feminino de regime semiaberto foi realizada uma feira com exposição e venda de lingeries e moda fitness. Todas as peças foram confeccionadas pelas próprias reeducandas e a renda dos trabalhos revertida à custodiada e à sua família.

Realizada na própria unidade penal, a feira foi aberta à toda a população e conta com o apoio da 3ª Vara Criminal de Dourados. Além de aproximar a comunidade das atividades desenvolvidas no estabelecimento penal, a exposição visa incentivar a ocupação produtiva das mulheres e proporcionar uma fonte de renda às internas.

Em Jateí, foram feitas apresentações culturais pelas internas que estudam. A direção do Estabelecimento Penal Luiz Pereira da Silva (EPLPS) também promoveu sorteios de brindes para reeducandas e servidoras, além de um lanche especial com bolo e refrigerante.