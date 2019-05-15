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Preso em Anastácio, grupo receberia R$ 7,5 mil para levar veículos à fronteira

Renan Nucci

Publicado em 15/05/2019 às 10:31

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A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu nesta terça-feira, em Anastácio, dois homens que estavam com duas caminhonetes roubadas e um casal que realizava serviço de batedor.

Durante fiscalizações, no km 486 da BR 262, foi abordado um Chevrolet Cobalt, de placas de Belo Horizonte/MG. O condutor, de 47 anos, e a passageira, de 35, se mostraram nervosos e contraditórios ao responder as perguntas dos policiais.

Outra equipe da PRF, alguns quilômetros de distância dali, abordou uma Chevrolet S10, de placas aparentes de Sarandi/PR, conduzida por um homem de 21 anos. O condutor não soube responder sobre a origem da caminhonete.

O veículo era proveniente de roubo, tendo suas placas originais de Colorado/PR, com B.O. registrado no ultimo sábado, na mesma cidade.

O motorista da S10 revelou aos policiais que o Cobalt, abordado anteriormente, realizava o serviço de batedor e teria um terceiro automóvel, também furtado, que estava sendo transportado.

Após buscas, foi localizada uma Toyota/Hilux, de placas aparentes de Maringá/PR, conduzida por um homem de 26 anos. Os agentes confirmaram que a caminhonete era furtada, com B.O. registrado neste domingo, 12/05/2019, e suas placas originais são de Bela Vista do Paraíso/PR.

O grupo revelou que viajariam até a Bolívia, onde entregariam os veículos e receberiam R$ 7.500 e que o valor seria dividido entre os quatro. Os envolvidos foram presos e encaminhados, juntamente com os automóveis, para a Delegacia de Polícia Civil em Anastácio.

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