Após denúncia, polícia de Corumbá recupera televisão furtada em cima de laje

Região
A vítima não soube identificar nenhum suspeito e ninguém foi localizado.
Policiais de Corumbá recuperaram uma televisão de 49 polegadas furtada na noite de ontem (15), no bairro Guanã I.
De acordo com a polícia, a equipe foi acionada por volta das 21 horas com uma denúncia de furto. No local, de acordo com a vítima, sua casa havia sido arrombada e seus pertences levados, inclusive a televisão de 49 polegadas.
A vítima não soube identificar nenhum suspeito e ninguém foi localizado. Em buscas pelas proximidades do local, a polícia localizou no interior de uma residência abandonada, o aparelho de televisão da vítima, escondida na laje do imóvel.
Investigação
Homem foi localizado pela Deam na Avenida Mato Grosso; vítima, de 20 anos, relatou ter sido impedida de sair do veículo
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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