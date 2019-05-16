Após denúncia, polícia de Corumbá recupera televisão furtada em cima de laje

Policiais de Corumbá recuperaram uma televisão de 49 polegadas furtada na noite de ontem (15), no bairro Guanã I.

De acordo com a polícia, a equipe foi acionada por volta das 21 horas com uma denúncia de furto. No local, de acordo com a vítima, sua casa havia sido arrombada e seus pertences levados, inclusive a televisão de 49 polegadas.

A vítima não soube identificar nenhum suspeito e ninguém foi localizado. Em buscas pelas proximidades do local, a polícia localizou no interior de uma residência abandonada, o aparelho de televisão da vítima, escondida na laje do imóvel.