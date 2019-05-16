PMA multa 3º pessoa em R$ 79 mil por desmatamento ilegal durante a operação Cervo-do-Pantanal

A Polícia Militar Ambiental de Coxim continua realizando vistorias relativas operação Cervo-do-Pantanal, que visa ao combate a desmatamentos ilegais, com levantamentos por imagens de satélites.

Ontem (15) à tarde, uma equipe localizou uma área desmatada ilegalmente no ano de 2013 a 2014 no município, levantada por imagem de satélite. Esse é o terceiro infrator autuado por desmatamento em três dias.

A área do desmatamento ilegal medida com GPS é de 78,68 hectares. A madeira resultante da atividade ilegal não estava no local e já havia pastagem e criação de gado na área.

O proprietário de 655 anos, residente em Coxim, não possuía autorização ambiental para a atividade e foi autuado administrativamente e multado em R$ 79 mil. Ele também responderá por crime ambiental, que prevê pena de três a seis meses de detenção. Além disso, foi notificado a apresentar um Plano de Recuperação da Área Degradada e Alterada (PRADA) junto ao órgão ambiental estadual.

Operação - A vistoria faz parte da operação Cervo-do-Pantanal. Nesta operação, a PMA recebeu 634 vistorias de possíveis desmatamentos ilegais levantados por imagem de satélites na bacia do rio Paraguai e Paraná pelo Núcleo de Geoprocessamento (NUGEO) do Ministério Público Estadual (MPE). Em 2018 foram 109 proprietários rurais autuados na operação, sendo verificado um total de 2.665,46 hectares de desmatamentos ilegais em 23 municípios.